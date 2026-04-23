Il centenario
23 aprile 2026 alle 11:02
L’Unione Sarda, l’immagine di Nostra Signora di Bonaria domani in regaloIniziativa in occasione del primo centenario della Basilica di Nostra Signora di Bonaria, a Cagliari
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In occasione del primo centenario della Basilica di Nostra Signora di Bonaria, domani in omaggio con L’Unione Sarda, in tutte le edicole dell’Isola, ci sarà una foto della Madonna venerata nel Santuario che, nel 1926, venne elevato a Basilica minore. La costruzione era iniziata nel 1704.
Le celebrazioni culmineranno sabato alle 11 con la celebrazione di una messa con il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei, che Videolina seguirà in diretta.
(Unioneonline)
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