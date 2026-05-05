Tennis Serie C, i risultati di domenicaSi sono disputati domenica i match validi per il campionato regionale a squadre maschile
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Si sono disputati domenica i match validi per la settima e ultima giornata del campionato regionale di Serie C a squadre maschile.
Ecco risultati e classifiche dei gironi.
Serie C maschile.
Girone 1:
Tc Alghero-Tc Cagliari 6-0 (disputata domenica 19 aprile)
Tc Arzachena-Torres Tennis B 2-4
Tennis Elmas-Ct Decimomannu 4-2
Ha riposato: Sporting Ct Quartu.
Classifica: Sporting Ct Quartu 18; Tc Alghero 13; Torres Tennis B 10; Tennis Elmas 9; Ct Decimomannu 8; Tc Cagliari 3; Tc Arzachena 0.
Girone 2:
Tc70 Oristano-Ct Macomer 5-1 (giocata venerdì 1 maggio)
Ct Decimomannu-Easy Tennis 4-2
Tc Novelli-Tc Terranova 2-4
Ha riposato: Tc Tempio.
Classifica: Tc70 Oristano e Tc Terranova 15; Ct Decimomannu A e Tc Novelli 12; Ct Macomer ed Easy Tennis 4; Tc Tempio 0.