Eccellenza, il Santa Teresa batte il Buddusò 3-1 e ipoteca la salvezzaIn gol Braga, Carlander e Minnelli. Al Buoncammino basterà non perdere con uno scarto maggiore
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La prima è andata. Ma per salvare la categoria, riconquistata la scorsa estate dopo una lunga assenza, manca l’ultimo sforzo della gara di ritorno dei playout di Eccellenza.
Col 3-1 inflitto a domicilio al Buddusò il Santa Teresa ipoteca la permanenza nel massimo campionato regionale di calcio, tuttavia al traguardo mancano ancora 90’ più recupero. Nella consapevolezza che domenica tra le mura amiche del Buoncammino sarà sufficiente non perdere con un passivo più pesante di quello imposto ieri all’avversario: data la migliore posizione in classifica al termine della stagione regolare, a salvarsi a parità di risultati e di reti segnate dopo i tempi regolamentari nei due incontri sarebbe, infatti, la squadra di Fabio Levacovich.
Intanto, il Santa Teresa si gode la vittoria in gara 1: decisive al Borucca le reti di Braga dagli sviluppi di calcio d’angolo, Carlander di testa e Minnelli a chiudere i giochi per il definitivo 3-1; di Gassama il gol dei padroni di casa per il momentaneo 1-1 prima dell’intervallo.