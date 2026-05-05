Si è chiuso in agrodolce il weekend in terra pugliese della “Istedda Canottieri Ichnusa”. Nella “Lido di Gandoli Sup Race”, svoltosi nelle acque della Marina di Leporano, in provincia di Taranto, e terza tappa del campionato italiano FISSW, appuntamento del circuito europeo ESL, European Sup League (Technical and Long Distance) e Technical di Coppa Italia FICK, da un lato arrivano buoni risultati sul fronte agonistico, dall’altro gli incidenti di Fabrizio Gasbarro (botta al volto fortunatamente senza danni importanti) e Giorgio Baldantoni (ha purtroppo registrato un grave infortunio scendendo dalla tavola proprio sull’arrivo della finale) hanno smorzato gli entusiasmi. Tempi di convalescenza e recupero ancora da definire. “Come suoi amici – commenta Francesco Usai, atleta e tecnico di “Istedda Canottieri Ichnusa” - abbiamo visto la sofferenza e la durezza del momento che lo ha colto in una fase di preparazione e per i mondiali. Sportivamente un terribile colpo per la nostra squadra che qui ha raccolto una rosa di medaglie importante fra le mille peripezie”.

Erano 5 gli atleti in gara che difendevano i colori del sodalizio sardo. Reza Nasiri e Fabrizio Gasbarro sono stati dominatori della competizione “Master”. Si sono spesso scambiati i posti, in gare molto agguerrite e corrette, su un campo di gara mutevole, tra raffiche di vento e marea che si alzava e abbassava portando gli atleti a scegliere il giusto mix strategico. Francesco Usai, invece, dopo i problemi nella Technical è approdato alla finale sprint combattendo fino all’arrivo, agguantando il terzo posto. Positiva la prestazione di Narciso Madeddu e grande sfortuna, come detto in precedenza, per Baldantoni.

I risultati. Gli atleti della “Istedda Canottieri Ichnusa” hanno occupato il podio con grande continuità. Reza Nasiri ha ottenuto un primo posto nella “Technical FICK” Master D e “Distance ESL”, 3 secondi “Technical ESL” Master 50, nella “ESL Inflatable” e nella “Sprint FISSW” 40+, e un terzo “Distance FISSW” 40+; Fabrizio Gasbarro primo nella “Technical FICK” Master E, “Technical ESL” Master 50+ e “Distance FISSW” 50+, secondo “Distance ESL” 50+, mentre è stato eliminato in semifinale nella “Sprint FISSW” 50+; Francesco Usai è terzo nella “Technical FICK” Master D e nella “Sprint FISSW” 50+; Giorgio Baldantoni è terzo nella “Distance FISSW” 60+, “Distance ESL” 60+ e Sprint FISSW” 60+; Narciso Madeddu arriva in prima posizione nella “Tecnica ESL” +40, quinto nella “Long Distance ESL” e terzo nella “Sprint FISSW” +40. A livello giovanile grandi soddisfazioni per Carolina Corrà, terza nella “LONG ESL” - Under 12 Femminile e nella “Sprint FISSW” - Under 12 Femminile, e Rebecca Madeddu, prima nella “Under 10 TECNICA ESL”, nella “Under 10 Long Distance ESL FISSW” e nella “Under 10 Sprint FISSW”.

Il commento. “Bilancio complessivo ancora molto positivo – conclude Usai - anche se questa chiusura, con l’incidente di Baldantoni, ha minato la nostra voglia di festeggiare. Per noi purtroppo arrivano ora le nubi all’orizzonte, provati dalle spese di trasferta e dai costi di gestione di un team così competitivo. Purtroppo ci stanno mancando parte degli atleti anche per questo. Un immenso peccato visto il lavoro svolto”.

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