La Torres si prende Gara 1 della finale di Serie C Unica e mette il primo mattoncino verso il titolo regionale. Al PalaSerradimigni finisce 89-79 contro la Dinamo Academy, al termine di una sfida rimasta in equilibrio per lunghi tratti prima dell’allungo decisivo dei rossoblù nell’ultima frazione.

A fare la differenza è stata soprattutto la capacità della squadra di coach Antonio Mura di cambiare ritmo negli ultimi dieci minuti, quando ha trovato continuità offensiva e maggiore solidità difensiva. Protagonista assoluto Enrico Casu, autore di 33 punti, ben supportato da Pompianu (15) e dalle triple pesanti di Giua. Determinante anche il lavoro difensivo di Dell'Erba su Cipriano.

Alla Dinamo Academy non sono bastati i 19 punti di Meschini e i 18 di Re, in una gara comunque giocata alla pari fino alla fase finale.

L’avvio è stato favorevole ai biancoblù, capaci di trovare subito buone soluzioni offensive e di allungare con Re. La Torres ha però ricucito nel finale di primo quarto e ha continuato a restare in scia anche nella seconda frazione, trovando poi il sorpasso a ridosso dell’intervallo grazie alle iniziative di Casu.

Dopo la pausa la partita è rimasta aperta, con l’Academy nuovamente avanti nella fase centrale del terzo periodo. La risposta rossoblù è arrivata ancora con Pompianu, che ha contribuito a riportare i suoi in vantaggio prima dell’ultimo quarto.

Nel momento decisivo la Torres ha trovato lo strappo: prima il margine dalla lunetta, poi il break costruito da D’Elia e Dell’Erba ha indirizzato definitivamente la gara. Nel finale i ragazzi di Sassu hanno provato a rientrare, ma senza riuscire a riaprire davvero il confronto.

La serie proseguirà sabato prossimo, ancora al PalaSerradimigni: in caso di nuovo successo, la Torres potrà chiudere i conti e festeggiare il titolo.

Dinamo Academy-Torres 79-89

Dinamo Academy: Brunu 3, Cubeddu, Moscaritolo 6, Giordo 3, Cecchini 13, Meschini 19, Re 18, Panai, Ganga, Cipriano 14, Correddu, De Rosas 3. Allenatore: Sassu

Sef Torres: N. Pitirra ne, Pricchiazzi, Perino, E. Pitirra 8, Giua 9, Calzaghe ne, Dell'Erba 6, Denti 9, D'Elia 9, Casu 33, Barabino, Pompianu 15. Allenatore: Mura

Parziali: 24-20; 38-44; 56-68

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