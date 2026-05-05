Il primo passo è stato fatto, ora serve il più difficile. L’Esperia torna in campo mercoledì sera (palla a due alle 20.30) al PalaPirastu per Gara 2 dei quarti di finale playoff di Serie B Interregionale contro la Dinamo Brindisi. Dopo il blitz esterno all’overtime nel primo episodio della serie, i rossoblù hanno la possibilità di chiudere i conti davanti al proprio pubblico e staccare il pass per la semifinale.

Un’occasione importante, ma da affrontare con la massima attenzione. Brindisi, battuta per la prima volta in stagione sul proprio campo, arriverà a Cagliari con l’intenzione di allungare la serie, anche alla luce di un finale di Gara 1 che ha lasciato qualche strascico. L’Esperia lo sa e in questi giorni ha lavorato soprattutto sul recupero delle energie, dopo una partita dispendiosa sotto ogni punto di vista.

«In Gara 1 siamo stati bravissimi a capire la partita e a restare sempre dentro per tutti i 45 minuti», spiega coach Federico Manca. «Abbiamo retto bene l’impatto iniziale di Brindisi, che è partita forte trascinata anche dal pubblico. Siamo riusciti a costruire un vantaggio nel terzo quarto, poi abbiamo commesso qualche errore, ma abbiamo avuto la forza di portarci al supplementare».

Proprio nell’overtime è emersa la maturità del gruppo, capace di gestire in maniera lucida i possessi decisivi e chiudere la gara. «È stata una prestazione da squadra vera, su un campo molto difficile», prosegue Manca. «Un dato significativo è che tutti e dieci i giocatori entrati in campo sono andati a referto: non è banale in una gara playoff e dice molto su quello che possiamo essere».

Il tecnico non si fida però della reazione degli avversari: «Affrontiamo una squadra di grande valore, tecnico e umano. Sono molto uniti e ci aspettiamo una partita dura: hanno le qualità per riportare la serie a Brindisi».

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