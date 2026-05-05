Kylian Mbappé nel mirino della stampa e dei tifosi del Real Madrid per la vacanza in Sardegna. E, secondo indiscrezioni giornalistiche, anche di alcuni compagni di squadra.

Il fenomeno del Real si è concesso un paio di giorni di relax nell’Isola, le foto con la fidanzata Ester Exposito in un locale al Castello sono diventate virali e hanno fatto molto discutere in Spagna.

In una piazza che ribolle di tensione, frustrata per una stagione che vede i ‘Blancos’ già fuori dalla Champions League e a 11 punti di distacco dal Barcellona capolista in campionato, i tifosi non hanno visto di buon occhio la breve vacanza nell’Isola della stella transalpina, durante lo stop per infortunio.

Scelta per nulla gradita dalle frange più esigenti della tifoseria, che hanno dato il via sui social ad una petizione per sollecitare il divorzio con l’attaccante, con tanto di immagine che mostra Mbappé con la scritta ‘Fuera’ (‘Fuori’) sul viso.

L’entourage del calciatore ha diffuso una dichiarazione in cui si legge che le critiche «derivano da un'interpretazione eccessiva di elementi relativi a un periodo di recupero gestito rigorosamente dalla società, senza riflettere la realtà dell'impegno quotidiano di Kylian e del suo lavoro per la squadra».

Mbappé è tornato intanto al lavoro per preparare il rientro nel Clasico di domenica prossima, partita che il Real deve vincere per salvare la faccia. Il club è dalla parte della sua stella, compreso il presidente Florentino Perez. Forse non il tecnico Alvaro Arbeloa, che ha rilasciato una dichiarazione da molti interpretata come una critica al francese: «Non abbiamo costruito il Real con calciatori che giocano in smoking ma con giocatori che finiscono le partite con le magliette piene di sudore e fango».

(Unioneonline/L)

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