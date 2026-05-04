Leonardo Cioni convocato per la nazionale Under 14Gli auguri dell'amministrazione comunale di Pula per il giovanissimo concittadino
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Il portiere della Under 14 del Cagliari calcio Leonardo Cioni, di Pula, è stato convocato per le selezioni della Nazionale Italiana di calcio di categoria. L’Amministrazione Comunale di Pula rivolge «un caloroso in bocca al lupo al giovane concittadino. Complimenti, Leonardo! Pula fa il tifo per te».
A soli 14 anni, Leonardo Cioni, nel ruolo di portiere, ha già raggiunto importanti traguardi: titolare in tutte le 22 partite del campionato nazionale Under 14; si è distinto come miglior portiere del Girone A per reti subite, imbattuto in dieci delle gare giocate).
Attualmente è impegnato nelle fasi finali del campionato nazionale U14.