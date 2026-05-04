Oltre ai campioni del Flamengo, a segno in finale ai danni del debuttante Como, sconfitto 2-0 allo stadio Bruno Nespoli di Olbia, il Torneo Manlio Selis ha celebrato altri protagonisti della sua 29esima edizione, andata in scena da giovedì a domenica in Gallura.

L’applauso più grande è stato tuttavia riservato ai campioni della Selis Hope Cup, il mini torneo giocato sabato a Budoni nel ricordo di Salvatore Marroni, collaboratore storico del Selis, scomparso nel 2023 a causa di una leucemia.

La manifestazione nata per onorarne la memoria attraverso i valori più autentici dello sport – inclusione, speranza, condivisione e vicinanza ai giovani e alle loro famiglie – ha coinvolto in un triangolare speciale tre formazioni simbolo di straordinari percorsi di coraggio e rinascita: la squadra 100% UGI Torino, espressione dell’Ospedale Pediatrico Regina Margherita di Torino, la formazione Agbalt del reparto emato-oncologico del Santa Chiara di Pisa e la squadra PSV Eindhovena del Gaslini di Genova.

Regalando al pubblico una straordinaria testimonianza di forza, passione e amore per il calcio, il torneo dedicato ai giovani pazienti oncologici è stato uno dei momenti più emozionanti di un’edizione che si conferma tra le più importanti nel panorama delle manifestazioni di calcio giovanile.

© Riproduzione riservata