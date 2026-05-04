Si sono disputate lo scorso weekend le finali dei tornei Senior, Juniores e Cadetti di basket, organizzate dal Movimento Sportivo Popolare.

Senior e Juniores. Sede per le finali nelle due categorie è stata Decimomannu. Cinque le squadre presenti: Condor Monserrato e Mistral Capoterra nella categoria Senior, Training Villaputzu, Decimo e Basket Senorbì in quella Juniores. Tra i senior è il Condor a imporsi, per 86-74, contro la Mistral. Nella categoria Juniores, invece, in semifinale sono Decimo e Training a imporsi contro Senorbì (risultato di 39-28 la prima gara e 48-33 la seconda). Nella finalissima è la formazione di Villaputzu a portare a casa il successo, con il punteggio di 67-49. Titoli assegnati, dunque, al Condor Monserrato nella categoria Senior e al Training Villaputzu tra gli Juniores.

Cadetti. Sul parquet di Serramanna si sono giocate le finali delle categoria “Gold” e “Silver”. Tra i “Gold” in campo Decimo, Training Villaputzu, Joannes B Sanluri ed Elmas. Nel corso delle semifinali, il Training batte di misura Decimo per 31-29, mentre Elmas ha la meglio sulla Joannes B per 46-20. Netto il successo di Elmas in finale, grazie al 50-12 contro il Training. Nella categoria “Silver” sono state Phoenix Capoterra, Panda Monserrato, Condor Monserrato e i padroni di casa del Serramanna a giocarsi il titolo. In semifinale è andato in scena il derby di Monserrato che ha visto prevalere il Condor per 37-24, mentre nell’altra sfida il Serramanna si è imposto contro la Phoenix per 34-26. In finale è il Condor a vincere, per 34-21 contro il Serramanna. Al termine della giornata di partite, dunque, titolo “Gold” ad Elmas, mentre quello “Silver” è del Condor Monserrato.

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