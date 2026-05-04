È il Genneruxi Cagliari a completare il quadro delle semifinaliste nel torneo di Divisione Regionale 1 di basket. La compagine allenata da Gianluca Susini sfrutta il fattore campo nella “bella” di gara 3, battendo la SAP Alghero per 62-55.

La gara. Una sfida che vale un’intera stagione per entrambe le squadre, dunque. In avvio grande equilibrio, con gli ospiti che chiudono leggermente avanti il primo quarto (18-19 al 10’). Nella seconda frazione i cagliaritani crescono di rendimento, chiudono le maglie in difesa, effettuano il sorpasso e vanno all’intervallo sul +5 (34-29). Al rientro dagli spogliatoi è ancora il Genneruxi a dettare il ritmo, raggiungendo il +12 di vantaggio al 30’ (51-39). Negli ultimi 10’, la SAP cerca di riavvicinarsi, chiudendo sul -6. Miglior realizzatore della sfida è Busi, punto di forza degli algheresi, con 18 punti.

Il quadro. Genneruxi che raggiunge così in semifinale CMB Porto Torres, Elmas e Astro Cagliari. Nel prossimo weekend partiranno le due serie, sempre al meglio delle 3 gare, dal quale si decideranno le due finaliste. Gli accoppiamenti prevedono gli scontri tra CMB Porto Torres (seconda al termine della regular season) contro Astro (quinta) e Elmas (terza) contro il Genneruxi (quarto nella stagione regolare). Le vincenti delle due serie di semifinale si giocheranno la seconda promozione in Serie C.

Playout. Nel fine settimana passato si è giocata la terza giornata di andata. Colpo esterno del San Sperate, vittorioso sul parquet di Assemini per 77-88. Padroni di casa che partono meglio e guidano in avvio (26-16 al 10’). Nel secondo quarto la reazione ospite, con il quintetto guidato da Jean Patrick Sorrentino che ribalta la situazione (41-44 al 20’). Nella ripresa è sempre il San Sperate a guidare il punteggio, fino al +11 del 40’. Top scorer della gara è Pisu, del San Sperate, con 24 punti. Nell’altra gara in programma, netta vittoria della Santa Croce Olbia contro Mogoro (97-53). È Bonomo a guidare i suoi alla vittoria, con 20 punti realizzati.

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