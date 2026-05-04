Due sconfitte. L’Amsicora esce di scena dalla lotta per lo scudetto, la Ferrini è invischiata nella lotta per non retrocedere. Il sabato dell’hockey maschile non ha regalato soddisfazioni, ma creato più di una preoccupazione. Ci ha pensato ventiquattro ore dopo l’Amsicora femminile a far tornare il sorriso, con una vittoria che scava un solco con le altre, solo la Lazio allo stato attuale può dare fastidio.

Serie A Élite maschile

L’Amsicora ha perso in casa 5-3 con la Lazio, la Ferrini è stata sconfitta 5-4 a Brà. Due battute d’arresto con le due squadre in fuga, dietro c’è il vuoto. Amsicora subito in vantaggio con Montelli, raggiunta poco dopo, e superata nel secondo quarto, nuova parità con Ojeda. Dopo l’intervallo due reti della Lazio segnano la partita, ancora Atzori prova a riaprirla, ma la squadra romana, guidata in panchina dal cagliaritano Luca Angius, torna a +2 per restarci.

Andamento quasi analogo in Piemonte. La Ferrini passa in vantaggio con Gamal, ma la capolista Brà segna due reti e sorpassa, ancora Gamal pareggia su rigore. E anche a Brà dopo l’intervallo, il blackout della Ferrini che subisce tre reti in pochi minuti. Sul 2-5 inizia l’assedio della squadra di Zuddas ma due reti di Sulanas non bastano.

Serie A Élite femminile

L’Hp Milano era una delle squadre (poche) che classifica alla mano poteva infastidire l’Amsicora in caso di vittoria. Invece da Cernusco sono proprio le campionesse d’Italia a tornare a casa con tre punti in tasca, e la vittoria per 1-0, che significano + 4 sulla seconda (la Lazio), e +8 sulla coppia al terzo posto (Butterfly e Lorenzoni). Una vittoria non scontata giunta soltanto a quaranta secondi dalla fine con un’azione personale di Fiorelli.

Serie A1 maschile

Tutte vittoriose le tre formazioni sarde. Alla seconda giornata di ritorno finalmente la prima vittoria della Juvenilia Uras, nel girone B, 3-2 a Pisa con doppietta di Zago e rete di Puglisi. Un’affermazione che consente l’aggancio allo stesso Cus Pisa e al Potenza Picena, riaprendo il discorso salvezza.

Nel girone A l’HT Sardegna mantiene il secondo posto con la vittoria per 8-3 sul San Giorgio, tripletta di Usama Bashir, doppiette di Serra e Ghobran e rete di Tomasi. La capolista Bondeno resta lontana.

Successo in trasferta e terzo posto per il Cus Cagliari, 2-1 sul Cus Padova, a segno Arias Alvarez e Waleed.

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