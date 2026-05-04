Il C.R. Arborea festeggia la promozione in Prima Categoria. L’undici allenato da Alessandro Deplano batte ai rigori la Busachese (5-3 il finale) nello spareggio del girone D di Seconda Categoria giocato al Comunale di Oristano, e porta a casa la vittoria del campionato.

Una sfida che ha ricalcato in pieno l’andamento del torneo: equilibrato, appassionante, combattuto e incerto nell’arco dei 120’ di gioco. Sono stati i tiri dal dischetto a decidere il match. Uno spettacolo sul campo e negli spalti, grazie alla presenza di una bella e calorosa cornice di pubblico (circa 700 persone). Spettatori che a fine gara hanno tributato gli applausi ad entrambe le squadre, all’insegna del fair play.

Nel corso dei 90’ le due squadre dimostrano di rispettarsi e sentono, in particolare nella prima frazione, la pressione della partita. Nel primo tempo l’unica occasione è per la Busachese, ma Zago al 40’ calcia debole. Nella ripresa, dopo un’iniziativa di Caboni bloccata in uscita da Cadoni, portiere del C.R. Arborea, al 60’ Valdes porta avanti il Circolo Ricreativo, realizzando un rigore assegnato per fallo di mano di Ligas. La Busachese va alla ricerca del pareggio, si sbilancia e al 86’ è Bordignon ad avere una palla buona per chiudere la gara, ma il suo tiro si stampa sulla traversa. Dopo un minuto, al 87’, il pareggio di Masones, ben appostato sul secondo palo, che colpisce a botta sicura. Nei supplementari le squadre accusano la stanchezza: per la Busachese ci prova Zago, per il C.R. Arborea ancora Bordignon, ma il risultato non cambia. Si va ai rigori, il C.R. Arborea non sbaglia mai (segnano Cuccu, Aroffu, Mureddu e Camedda il rigore decisivo) e Cadoni para le conclusioni di Masones e Soru (per la Busachese avevano segnato Sale e Magari). Il C.R. Arborea torna dopo 10 anni in Prima Categoria (dove aveva militato per 3 stagioni), la Busachese, invece, è attesa dalla doppia sfida playoff contro la Monreale Calcio.

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