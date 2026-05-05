Si avvicina alle battute finali il torneo di Divisione Regionale 2 di basket. Al sud si è giocata la terz’ultima giornata della fase regolare, al nord si è, invece, delineato il quadro delle formazioni che disputeranno i quarti di finale playoff.

Sud. Vince e convince il Serramanna, vittorioso per 72-67 contro il Cagliari Basket. Contro i cagliaritani, una delle formazioni che occupano le prime posizioni, la squadra di casa ha consolidato così il primato, grazie anche ai 21 punti firmati da Secci. Alle spalle, successo dell’Azzurra Oristano contro il Carbonia (89-57). Vittoria che permette agli oristanesi di mantenere il secondo posto, in coabitazione con il CUS Cagliari. Gli universitari si impongono con autorità contro Iglesias (86-42), trovando punti da tutti i giocatori a referto (Cocco il migliore con 11 punti). successo interno anche del Condor Monserrato, contro Il Gabbiano, per 83-47. Tra i padroni di casa, da segnalare i 27 punti di Locci. Nelle altre gare del weekend, da segnalare il ritorno alla vittoria di Carloforte, contro l’Antonianum Quartu, per 69-56 (Rivano è il migliore tra i carlofortini con 20 punti), e del Marrubiu, in casa contro il Beta Pirri (79-63).

Nord. Dopo la gara di ritorno degli spareggi playoff, si è delineato il quadro delle squadre che prenderanno parte ai quarti di finale. Hanno confermato la vittoria dell’andata Olimpia Olbia (67-50 contro il CMB Porto Torres) e Shardana Basket (90-50 ai danni dell’Accademia Olmedo). Ribaltano l’esito della prima gara, invece, S. Elene (vinto 77-55 contro Arzachena dopo il 51-60 subito all’andata) e Dinamo 2000 (94-84 contro la Virtus Olbia dopo il 72-75 di gara 1). Ufficiali, dunque, gli accoppiamenti dei quarti (formula al meglio delle 3 gare). Ecco il quadro: Sennori-Dinamo 2000; Mercede Alghero-S. Elene; Masters Sassari-Shardana Basket; Macomer 2.0-Olimpia Olbia.

© Riproduzione riservata