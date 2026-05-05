Prende forma la fase regionale dei playoff del campionato di Seconda categoria 2025/2026. A seguito dell’esito dello spareggio tra Busachese e Circolo Ricreativo Arborea, (vinto da quest'ultimi dopo i rigori) è stato definito il programma gare relativo all’accoppiamento che vedrà protagoniste Busachese e Monreale, entrambe classificatesi al secondo posto nei rispettivi gironi.

L’andata è in programma domani (mercoledì 6 maggio) alle ore 18 presso il campo comunale di Busachi. In questa prima sfida la Busachese, seconda classificata del girone “D”, ospiterà il Monreale (girone “C”).

Il match di ritorno si disputerà domenica 10 maggio alle ore 16 sul campo comunale “Su Conventu” di San Gavino Monreale.

Il regolamento prevede che, in caso di parità sia nel risultato complessivo sia nel numero totale di reti segnate al termine dei due incontri, non verranno disputati tempi supplementari. La qualificazione sarà quindi decisa direttamente ai calci di rigore.

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