Tennis Serie B, ecco gli impegni delle squadre sardeSi disputa nel fine settimana la terza giornata dei campionati nazionali di Serie B1 e B2 a squadre maschili e femminili
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Si disputa nel fine settimana la terza giornata dei campionati nazionali di Serie B1 e B2 di tennis a squadre maschili e femminili.
Serie B1 maschile.
Girone 3: Tc Cagliari-Ct Brindisi (sabato, ore 9).
Girone 6: Tc Porto Torres-Tennis Chieti (domenica, ore 10).
Serie B1 femminile.
Girone 1: Canottieri Casale-Tc Cagliari A (ore 9).
Girone 2: Torres Tennis-Ct Firenze.
Girone 3: Tc Cagliari B-Salerno Ta-Arnesano (sui campi della Forte Village Sports Academy).
Serie B2 maschile.
Girone 7: Tc Cagliari-Ct Firenze (ore 9)
Tc Moneta-Poggio Forte Village
Quattro Mori Tennis Team-Tennis Team Vianello.
Serie B2 femminile.
Girone 4: Ct Decimomannu-Viola Tennis & Sports (ore 9).
Tc Battipaglia-Tc Cagliari.