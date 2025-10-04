Parte da Arezzo l'avventura del Tc Cagliari nel campionato di Serie A2 di tennis a squadre femminile.

Domani, per la prima giornata del girone 1, le rossoblu giocheranno sui campi del Ct Giotto.

Poi, il calendario proporrà tre match consecutivi sul rosso di Monte Urpinu, contro le torinesi del Circolo della Stampa Sporting (12/10), le genovesi del Park Tc (19/10) e nel match di ritorno contro le aretine (26/10).

Ultimi due match in programma, le trasferte a Torino (2 novembre) e Genova (9/11).

Capitan Lucero potrà scegliere settimanalmente una delle tre straniere in rosa, tra la 2.1 bulgara Gergana Ivanova Topalova, la 2.2 romena Andreea Prisacariu e la 2.4 ceca Linda Sevcikova.

Con loro anche le 2.2 Eleonora Alvisi e Linda Salvi, la 2.5 italo-argentina Berta Celeste Bonardi, la stessa capitana Lucero (2.8) e le ragazze del vivaio: la 2.5 Beatrice Zucca e le 2.7 Sara Festa e Francesca Mostallino.

“Per noi la cosa più importante è che le giocatrici del club possano approfittare dell’esperienza di competere in Serie A, una categoria di alto livello – spiega Carla Lucero – Oltretutto, per il club è un piacere poter ospitare uno spettacolo di questo livello ogni fine settimana. Il nostro obiettivo come squadra è mantenere la categoria. Sarà una grande sfida, perché siamo consapevoli della competitività di questo livello, ma daremo il massimo”.

