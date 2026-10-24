

Si disputa domani la quarta giornata del campionato nazionale di Serie A2 di tennis maschile con tre squadre sarde in campo.

Nel girone 4, terzo impegno casalingo per il Tc Alghero MP Finance, capolista a punteggio pieno, che ospit il Ct Bologna, ultimo della classe e ancora a quota zero in classifica. All'andata, gli algheresi vinsero 4-2 in Emilia.

Nel girone 5, il Tc Terranova cerca i primi punti stagionali. E lo fa sui campi del Ct Barletta, proprio la squadra che precede gli olbiesi in classifica con tre punti di vantaggio, quelli conquistati nel 5-1 di Olbia.

Nel girone 8, anche Torres Tennis Città dei Candelieri éAmbiente si prepara al terzo match di fila sui campi di casa. A Sassari arriva il Tennis Giotto. Gli aretini, vincenti 4-2 nel match d'andata, sono in testa a pari punti con il Ct Albinea, mentre i torresini sono ultimi con il Tc Padova.



Le Classifiche.

Girone 4: Tc Alghero MP Finance 9; Amp Pavia e Tc Genova 4; Ct Bologna 0.

Girone 5: Junior Tennis Perugia 9; Tennis Macerata Giuseppucci 6; Ct Barletta 3; Tc Terranova 0.

Girone 8: Tennis Giotto e Ct Albinea 7; Torres Tennis Città dei Candelieri éAmbiente e Tc Padova 1.

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