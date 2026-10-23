Domani e domenica, il Forte Village Resort di Santa Margherita di Pula ospita la 12esima edizione del Challenge Forte Village Sardinia, appuntamento internazionale organizzato da Ajoha Sardinia, inserito nel circuito Challenge Family e realizzato con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

Il programma è stato presentato questa mattina, nel corso della conferenza stampa che si è tenuta nella Sky Suite del Forte Village.

L’incontro ha riunito rappresentanti delle Istituzioni, organizzatori e protagonisti del mondo sportivo. La conferenza si è aperta con un momento di raccoglimento dedicato ad Alex Zanardi, nel giorno in cui avrebbe compiuto 60 anni, per ricordare, attraverso la sua storia, i valori della determinazione e della capacità di affrontare le sfide con tenacia.

Sono intervenuti il direttore della gara Andrea Mentasti e i sindaci dei Comuni coinvolti dalla gara: Walter Cabasino (Pula), Maria Concetta Spada (Domus de Maria) e Angelo Milia (Teulada). Presenti anche Carla Medau, in rappresentanza dell’Assessorato regionale, il membro del Comitato Regionale Fitri Andrea Schiavino e il quality manager di Challenge Family Juanan Fernandez.

La parola è poi passata ai protagonisti dello sport: la vincitrice del Challenge Forte Village Sardinia 2025 Sara Sandrini, Aldo Rock e gli atleti Giacomo Gentili e Simone Baldini. A chiudere gli interventi è stata Lauren Steadman, medagliata paralimpica britannica e volto televisivo, già concorrente di Strictly Come Dancing e recente vincitrice di MasterChef UK.

In prima fila, una sedia vuota ha ricordato “Un Posto Occupato”, iniziativa nata a livello nazionale per ricordare le donne vittime della violenza maschile e rilanciata in Sardegna dall’Ufficio

del Difensore civico: un gesto simbolico per ricordare il posto che queste donne avrebbero potuto occupare nella vita di tutti i giorni. La sedia sarà presente anche in occasione delle premiazioni.

Saranno oltre 500 gli atleti presenti al fine settimana sportivo animato dal Challenge Forte Village Sardinia, e 60 professionisti, provenienti da dodici Nazioni, prenderanno parte alla Middle Distance di domenica.

Sia nella gara maschile sia in quella femminile torneranno i vincitori dell’edizione 2025, il tedesco Lasse Nygaard Priester e Sara Sandrini (Italia), pronti a difendere i rispettivi titoli. Tra gli uomini, figurano anche il tedesco Tom Hug (vincitore del Challenge Peguera-Mallorca 2024), il britannico Louis Buttrick (terzo assoluto al Forte Village nel 2025), il belga Joran Driesen, il francese Pierre Dupuy (vincitore del Challenge Vieux Boucau 2026 e del Gérardmer Xl 2026), il britannico Joshua Lewis, il tedesco Ruben Zepuntke, il magiaro Gabor Faldum e il francese Florent Lefebvre. Tra gli italiani, attesi Andrea Figini e Federico Murero.

In campo femminile, Sandrini torna forte del titolo italiano di media distanza conquistato nel 2024, del quarto posto agli Europei della stessa stagione e della medaglia d’argento agli Europei 2026. Tra le atlete attese anche la tedesca Daniela Kleiser, la francese Justine Guérard (vincitrice del Challenge Sanremo 2025), la britannica Nikki Bartlett e l'ungherese Gabriella Zelinka. La rappresentanza italiana comprende anche Ilaria Zane (in passaggio dal triathlon olimpico alle distanze più lunghe), Lilli Gelmini (sesta al Forte Village nel 2025), Denise Cavallini, Valentina D’Angeli e Nicoletta Santonocito.

Domani si parte alle 10 con il Triathlon Sprint: 750metri di nuoto, 20chilometri in bicicletta in direzione di Pula e 5chilometri di corsa, su due giri all’interno del resort. Dalle 15 alle 17, sarà la volta del Duathlon Kids, dedicato ai ragazzi dai 6 ai 15 anni. Il ritrovo è fissato alle 14.30 a Piazzetta Enzo, all’interno del Forte Village, da dove i partecipanti saranno accompagnati da Fabio Aru verso l’area di gara.

Dalle 8 di domenica, spazio alle gare sulla media distanza: Middle Distance, Tri Together e Aquabike. La Middle Distance prevede 1,9chilometri di nuoto (con partenza rolling start), 90chilometri in bicicletta e 21chilometri di corsa. Il percorso ciclistico attraverserà i territori di Pula, Domus de Maria, Teulada e Sant’Anna Arresi, mentre la frazione podistica si snoderà lungo la costa, in direzione di Cala d’Ostia, fino al traguardo nella nuova piazza del Forte Village. Tra i momenti più caratteristici del percorso ciclistico, il “Muro della Volpe”, a Sant’Anna Arresi: un tratto in salita di circa 150metri al centro di una speciale classifica, sostenuta da Red Bull, dedicata agli atleti più veloci su questa sezione di percorso.

Il Tri Together consente di affrontare la distanza in squadra, suddividendo le frazioni tra più partecipanti, mentre l’Aquabike comprende nuoto e ciclismo, senza la frazione di corsa.

Grande attenzione anche alla sicurezza in mare: il percorso di nuoto sarà presidiato da operatori K38 a bordo di moto d’acqua, con il supporto di iLifesave, professionisti britannici della sicurezza acquatica in possesso della qualifica Senior national vocational lifeguard rilasciata dalla Royal national lifeboat institution.

Accanto alle gare, domenica torna A Walk for Colours, la camminata solidale a sostegno di Associazione Ivi e dell’artista Sally Galotti, impegnate nel progetto di umanizzazione pittorica dei reparti pediatrici dell’Arnas Brotzu di Cagliari. L’iniziativa prosegue il percorso avviato lo scorso anno, che ha già portato a interventi pittorici al sesto piano dell’Ospedale Microcitemico di Cagliari, con l’obiettivo di rendere gli ambienti ospedalieri più accoglienti per i bambini e le loro famiglie attraverso il colore e l’arte.

Per consentire lo svolgimento delle gare in sicurezza, sabato e domenica saranno adottate modifiche temporanee alla circolazione. E' stata predisposta la chiusura totale al traffico veicolare dal Forte Village (km39+276 della SS195) fino al km34+710 della SS195, tra le 9.30 e le 11.15 di domani e tra le 7.30 e le 16 circa di domenica. Sempre per domenica, tra le 8.30 e 13.30, sospensione temporanea della circolazione veicolare nei 90km della frazione ciclistica attraverso i Comuni di Pula, Domus De Maria, Teulada e Sant’Anna Arresi, lungo la SS195 e la SP71 a partire da trenta minuti prima del passaggio del veicolo recante il cartello mobile “inizio gara ciclistica” e fino a quindici minuti dopo il passaggio di quello recante il cartello mobile “fine gara ciclistica. L'organizzazione invita residenti e automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e alle indicazioni del personale presente lungo i percorsi.

Il Challenge Forte Village Sardinia rinnova così l’appuntamento con il triathlon internazionale nel sud della Sardegna, affiancando alla competizione sportiva iniziative dedicate ai giovani, alla solidarietà e alla sensibilizzazione sociale.

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