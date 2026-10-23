Importante traguardo per l’ospedale Civile di Alghero, dove nei giorni scorsi sono stati eseguiti i primi quattro trapianti di endotelio corneale. Gli interventi hanno riguardato pazienti affetti da una patologia che provoca la perdita di trasparenza della cornea, compromettendo gravemente la capacità visiva. Il risultato è frutto della collaborazione tra il reparto di Oculistica di Alghero, diretto da Marco Salvo, e l’Oculistica dell’ospedale Brotzu di Cagliari, guidata da Massimo D’Atri. Gli interventi sono stati eseguiti da Salvo insieme a Valeria Turtas e Pierpaolo Pintore, con il supporto degli specialisti cagliaritani Massimo D’Atri ed Ester Puglia. La tecnica introdotta ad Alghero, denominata DSAEK, consente di sostituire esclusivamente lo strato interno danneggiato della cornea, senza intervenire sull’intero spessore. L’operazione dura circa 45 minuti, viene effettuata in anestesia locale e permette un significativo recupero della funzione visiva. <Questa importante collaborazione ha permesso di introdurre anche ad Alghero interventi di elevata microchirurgia>, sottolinea Marco Salvo. Il programma è destinato ad ampliarsi: a breve sono previsti anche trapianti con altre tecniche innovative, tra cui DMEK, DALK e l’utilizzo dell’endotelio artificiale EndoArt. Per accedere al servizio è necessaria l’indicazione di uno specialista oculista, con impegnativa del medico di medicina generale e prenotazione tramite Cup o direttamente in reparto.

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