Centodiciannove reti in sei giornate, settantotto marcatori diversi: la classifica dei bomber dell’Eccellenza sarda, aggiornata a domenica 18 ottobre, racconta un campionato in cui il gol è merce distribuita più che monopolio di pochi.

In cima c’è Joel Salvi Costa, l’unico ad aver raggiunto quota quattro. L’attaccante del Santa Teresa guida una squadra che è anche la più prolifica del girone con quindici centri complessivi, frutto di nove marcatori diversi: oltre al capocannoniere, la doppietta di Campus, Djedje Danon e Siamparelli e cinque giocatori a segno una volta. Un attacco che non dipende da nessuno in particolare, il che spesso è la migliore notizia per un allenatore, in questo caso Fabio Levacovich.

Alle sue spalle un plotone di otto giocatori a quota tre, uno per squadra quasi a voler certificare l’equilibrio: Baraye dell’Alghero, Saba dell’Atletico Uri, Pavone del Bonorva, Mauro del Calangianus, Capellino dell’Iglesias, Loi del Lanusei, Marras del Tempio e Atzei della Villacidrese.

Dietro il Santa Teresa, l’Alghero segue a undici reti e il Bonorva a dieci, con una distribuzione opposta: i galluresi si affidano a Pavone e poi a sette marcatori occasionali, segno di una squadra che segna un po’ da ogni parte. Stesso discorso per il Terralba, sette reti tutte da giocatori diversi — nessuno ha ancora fatto doppietta.

Il dato più curioso riguarda i penalty: dei centodiciannove gol, nove sono arrivati dal dischetto. Li hanno trasformati Saba, Marras, Doratiotto, Moreo, Caddeo, Cappai, Littarru, Melis e Sanna, tutti alla prima e unica realizzazione dagli undici metri.

Sul fronte opposto, Nuorese e Usinese faticano a trovare la via della rete: tre e quattro gol rispettivamente, nessun giocatore oltre la singola marcatura per i nuoresi. Numeri che pesano più in classifica che nelle statistiche individuali.

Con il torneo ancora lungo, il vantaggio di Salvi Costa è minimo e la corsa al titolo di capocannoniere resta apertissima: una doppietta basta a ribaltare le gerarchie.

4 RETI:

Joel Salvi Costa (Santa Teresa).

3 RETI:

Joel Baraye (Alghero); Alfredo Saba (1 rig.) (Atletico Uri); Tomas Ezequiel Pavone (Bonorva); Alessandro Mauro (Calangianus); Nicolas Martin Capellino (Iglesias); Enrico Loi (Lanusei); Antonio Marras (1 rig.) (Tempio); Matteo Atzei (Villacidrese).

2 RETI:

Alessio Fadda, Enrico Zirolia (Alghero); Ognjen Mudrinski (Atletico Uri); Demiro Pozzebon, Marcos Luciano Sartor Camina (Calangianus); Abre Yannick Beugrè (Iglesias); Daniel Casazza, Caio De Cenco, Max Galic (Ilvamaddalena); Fabio Doratiotto (1 rig.), Simone Pedditzi (Lanusei); Federico Campus, Adan Claude Djedje Danon, Lucas Siamparelli (Santa Teresa); Niccolò Moreo (1 rig.) (Tempio); Bruno Conti junior, Jeremias Delpiccolo, Nahuel Menseguez (Tortolì); Cristian Irde (Usinese); Mattia Caddeo (1 rig.), Daniele Cannas, Roberto Cappai (1 rig.) (Villacidrese).

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