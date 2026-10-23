Duecentosettantatré reti e centosessantadue marcatori diversi nei due gironi dopo sei giornate: la Promozione sarda conferma di essere il campionato più prolifico del panorama regionale, con una media che sfiora le quattro reti a partita.

Il nome che spicca è quello di Mauro Ragatzu. L’attaccante del Sant’Elena ha già toccato quota otto, due in più di chiunque altro nei due gironi, e da solo vale più della metà delle quindici reti della sua squadra. Dietro di lui Massimo Pibiri dell’Arborea e Luc Didier Oli Oro della Ferrini Cagliari a sei, con una differenza che va segnalata: tre delle marcature del cagliaritano sono arrivate dal dischetto.

A quota cinque Mario Piras dell’Accademia Sulcitana, a quattro Alessio Saba del Selargius, poi un gruppo di undici giocatori a tre.

Ma il dato di squadra racconta un’altra storia: la Ferrini Cagliari è il miglior attacco del girone con diciassette reti, distribuite su sei marcatori — Oli Oro, Arnaudo e Podda sopra le due, più Riep, Usai e Meloni. Una squadra che non ha un solo terminale offensivo, e si vede. Seguono Sant’Elena a quindici e Accademia Sulcitana a tredici.

Girone B: l’Ozierese e il caso Coghinas

A nord il capocannoniere è Michele Chelo del Castelsardo con sei reti, seguito da un quartetto a quattro: Donati dell’Arzachena, Fadda del Bosa — anche lui con tre rigori sui quattro gol —, Medas del Monte Alma e Gavim Bruno dell’Ozierese.

Il miglior attacco assoluto dei due gironi è però l’Ozierese, diciannove reti con dieci marcatori diversi: Gavim Bruno, Fantasia e Foddai in doppia cifra collettiva, più cinque giocatori a segno una volta sola. Dietro, Castelsardo a sedici e Monte Alma a quattordici.

Curioso il caso del Coghinas: dieci reti, di cui otto firmate da quattro giocatori tutti fermi a due — Brizzi, Piga, Pinna e Saba. Nessuno emerge, ma la squadra segna.

I rigori

Ventiquattro gol su duecentosettantatré sono arrivati dagli undici metri, quattordici nel girone A e dieci nel B. I più prolifici dal dischetto sono Oli Oro e Fadda, tre ciascuno, seguiti da Mattia Pinna dell’Atletico Cagliari e Alessio Grassi del San Giorgio Perfugas con due.

GIRONE A

8 RETI:

Mauro Ragatzu (Sant'Elena).

6 RETI:

Massimo Pibiri (Arborea); Luc Didier Oli Oro (3 rig.) (Ferrini Cagliari).

5 RETI:

Mario Piras (Accad. Sulcitana).

4 RETI:

Alessio Saba (Selargius).

3 RETI:

Riccardo Arangino (Accad. Sulcitana); Giacomo Caddeo (Antiochense); Juan Pablo Mattea (Arbus Guspini); Mattia Pinna (2 rig.) (Atl. Cagliari); Lorenzo Basciu (Atl. Masainas); Lorenzo Camba, Roberto Piroddi (1rig.) (Cus Cagliari); Santiago Arnaudo, Gianluca Podda (Ferrini Cagliari); Mattia Erbì (Samugheo); Mahamadou Salifou Moussa (V. Borgo S. Elia).

GIRONE B

6 RETI:

Michele Chelo (Castelsardo).

4 RETI:

Edoardo Donati (Arzachena); Claudio Fadda (3 rig.) (Bosa); Simone Medas (Monte Alma); Marcelo Gavim Bruno (Ozierese).

3 RETI:

Simone Carta (Bosa); Buba Dem (Castelsardo); Pietro Falchi (1 rig.) (Macomer); Josué Da Silva (Macomerese); Antonio Fantasia (1 rig.), Oscar Kevin Foddai (Ozierese).

2 RETI:

Cristian Nicolas Sora (Arzachena); Simone Ledda, Alessandro Unali (Bosa); Juan Bautista Ferrer, Mattia Muggianu (1 rig.) (Buddusò); Mattia Asara (Castelsardo); Angelo Brizzi, Federico Piga, Samuele Pinna, Domenico Saba (Coghinas); Nicolò Cirotto, Francesco Zichi, Andrea Zinellu (Li Punti); Simone Miscera, Lorenzo Zela (Luogosanto); Nicolò Diomede, Paolo Palmas (Monte Alma); Pierfrancesco Medde (Ovodda); Alessio Barracca, Paolo Carta (Ozierese); Alessio Grassi (2 rig.) (San Giorgio P.); Salvatore Budroni (1 rig.), Carlo Pintus (Thiesi).

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