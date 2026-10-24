Emozioni sul palco di The Voice Senior con Beppe Dettori, dal 2006 al 2012 voce dei Tazenda dopo la morte di Andrea Parodi.

Il cantante ha portato in tv il suo bagaglio artistico e il forte legame con la sua isola, insieme ai suoni e alle atmosfere che hanno segnato la storia della band. Fra i momenti più emozionanti l'esibizione sulle note di “Spunta la luna dal monte”, che ha fatto girare tutti e quattro i coach, e quella con Nek sulle note di "Domo mea", fra i brani più famosi del repertorio dei Tazenda e conosciuto anche per la versione con Eros Ramazzotti.

Dettori ha scelto di proseguire la sua avventura televisiva entrando nel team di Nek.

(Unioneonline)

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