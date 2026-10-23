Impegno ostico in trasferta per il Latte Dolce che domenica gioca a Viterbo contro il Vigor Campagnano Gialloblù, vice capolista del campionato di serie D insieme al Monastir. La squadra sassarese, attualmente penultima, è alla caccia di quei punti persi dopo almeno tre gare con buona prestazione ma risultato inferiore ai meriti.

Il tecnico Michele Fini presenta la sfida: "Affrontiamo una squadra costruita per salire tra i professionisti, una squadra in salute che ha cambiato allenatore ma ha trovato il passo giusto. Servirà una prestazione di spessore sia quando sia ha la palla sia quando la palla l'hanno gli avversari. Giocheremo poi in un campo in erba che non è abituale, quindi sarà una situazione da tenere presente".

Nel Latte Dolce rientra il diciannovenne portiere Pedone dopo un mese di squalifica ("eccessiva" sottoliea Fini) e questo consentirà di schierare uno senior in più tra i giocatori di movimento.

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