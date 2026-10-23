Anche due italiani tra i quattro semifinalisti del quinto e ultimo dei cinque tornei Itf Combined inseriti nella manifestazione Forte Village Tennis Project, organizzata da Forte Village Sports Academy, con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna. Dopo quella disputata in primavera, è ripartita la seconda sessione di tornei internazionali, che è iniziata domenica 13 settembre e, dopo la pausa della scorsa settimana, proseguirà fino a domenica 25 ottobre, sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula.

Gli azzurri in corsa per il titolo nel singolare maschile sono la testa di serie numero 8, Lorenzo Angelini, che ha superato 6-0, 7-5 l'algherese Lorenzo Carboni, e Matteo Gribaldo, che in un derby tra wild card tricolori ha avuto la meglio in rimonta, col punteggio di 1-6, 6-3, 6-4, su Tobia Costanzo Baragiola Mordini.

Ai saluti Andrea De Marchi, eliminato con un doppio 6-2 dal messicano Luis Carlos Alvarez Valdes.

Nel main draw femminile, intanto, tre italiane nei quarti. Si tratta della testa di serie numero 3 Jennifer Ruggeri, che agli ottavi ha battuto 6-3, 6-3 la wild card Carla Giambelli, della numero 6 Giorgia Pedone, che al termine di un match durato 3h18’ ha avuto la meglio, per 7-5, 5-7, 6-4 sulla wild card Ilary Pistola, della numero 8 Alessandra Mazzola, che ha dovuto vincere un doppio tiebreak, 7-0, 7-3 in 2h32’, per superare Matilde Paoletti.

© Riproduzione riservata