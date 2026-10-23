Il Monastir anticipa a domani la nona giornata del girone G di Serie D: alle 15, al Comunale di via Grazia Deledda, arriva il Trastevere. I sardi sono secondi a 16 punti con la Certosa Campagnano, hanno il miglior attacco del girone (21 gol) e in casa non hanno ancora perso: tre vittorie e un pari. Cercano il riscatto dopo il 2-3 sul campo della Certosa. I romani, quarti a 14, arrivano dal 3-2 sul Sarrabus Ogliastra e in trasferta hanno vinto due volte.

In Promozione il girone A gioca tutto domani alle 16. Al “Polese” la Ferrini (15) ospita il Sant’Elena Quartu (13). La capolista Selargius (16) riceve al “Virgilio Porcu” la Tharros, ultima. L’Arborea, terza e imbattuta, ospita l’Uta, al “Sa Duchessa” c’è il derby Cus-Atletico Cagliari. In campo anche Vecchio Borgo Sant’Elia-Castiadas (a Sinnai), Cannonau Jerzu-Samugheo, Accademia Sulcitana-Arbus Guspini e Antiochense-Atletico Masainas. Nel girone B alle 15 Arzachena-Buddusò, alle 16 San Giorgio Perfugas-Montealma.





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