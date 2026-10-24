

Doppio appuntamento oggi per l'Alghero Academy. In Dr1 la squadra di Coach Mastropietro andrà a San Sperate con l’obiettivo di far punti lontano dalle mura amiche. Trasferta anche per la Dr2, che sarà impegnata ad Arzachena.

Dopo la bella vittoria di sabato scorso, all’esordio al PalaManchia, l’Alghero Academy sarà di scena alle 19.15 sul parquet del San Sperate, per la terza giornata del campionato di Dr1. I ragazzi di coach Mastropietro, in fiducia dopo la prestazione casalinga, dovranno misurarsi con una squadra esperta che milita da tanti anni in questa categoria e che però arriva da due sconfitte e venderà cara la pelle per non lasciare andare ulteriori punti. Per Sahud e compagni sarà l’occasione per misurarsi anche fuori dalle mura casalinghe e testare la crescita del gruppo.

Seconda giornata nel campionato di Dr2 con l’Alghero Academy impegnata alle 19 in trasferta sul campo dell’Arzachena. La squadra di coach Nanni De Rosa, vittoriosa all’esordio al PalaCorbia, troverà di fronte a se un’avversaria fisica e ostica che lo scorso anno ha disputato bel campionato ed è abituata a giocare sempre nelle posizioni vertice. L’Alghero Academy dovrà provare a confermarsi anche fuori casa su un campo non facile.

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