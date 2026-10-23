Tra sabato e domenica nuovamente in campo le oristanesi di Eccellenza e Promozione di calcio.

Nel massimo torneo regionale, il Terralba F. Bellu è chiamato al riscatto nella sfida casalinga contro la Nuorese. Al “Remigio Corda”, domenica alle 15, l’undici allenato da Roberto Concas cercherà di tornare a far punti dopo la cocente sconfitta di Tempio (3-0). Di fronte la squadra nuorese, attualmente terz’ultima, che nelle prime giornate ha evidenziato qualche difficoltà in zona gol (solo 3 reti nelle prime 6 di campionato). Per i terralbesi sarà importante portare a casa i 3 punti per tenere a distanza la zona “calda”. Nell’occasione mancheranno Porru e Andrea Mereu, appiedati dal giudice sportivo.

In Promozione, girone A in campo nella giornata di sabato (alle 16). Tra le oristanesi, l’unica formazione impegnata in casa sarà l’Arborea che al “Gino Neri” attende la visita dell’Uta. Atzeni e compagni arrivano dal pareggio sul campo dell’Atletico Masainas; un 2-2 che ha lasciato l’amaro in bocca, con la rete locale arrivata nei minuti di recupero della ripresa. La compagine guidata da Maurizio Firinu, ora terza in classifica, punta a colmare il gap di 2 punti dalla vetta (occupata dal Selargius) e di 1 punto dalla seconda (la Ferrini). Gli avversari, invece, nel turno scorso, hanno pareggiato contro la Cannonau Jerzu (1-1) e sono in zona playout. Impegni esterni per Samugheo e Tharros. I primi andranno a far visita alla Cannonau Jerzu. Su un campo ostico i ragazzi di Federico Trudu cercheranno di confermare le cose positive viste nelle prime giornate e, in particolare, in quella di domenica scorsa contro il Selargius (terminata 2-2). La Tharros, invece, sarà impegnata proprio in casa della capolista Selargius. Impegno difficile, contro una delle migliori compagini del torneo. Gli oristanesi puntano a far bene e a trovare quella vena realizzativa che manca da inizio stagione.

Nel girone B, infine, il Bosa, domenica alle 15, giocherà a Macomer. I bosani sono reduci da due vittorie di fila (l’ultima contro il San Giorgio Perfugas, per 2-1) e puntano a confermare il buon momento di forma. Affronteranno una squadra che, al cospetto di una classifica che la vede in zona playout, ha mostrato una discreta solidità, perdendo solo 2 volte nelle 6 giornate, ma al momento ancora a secco di vittorie.

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