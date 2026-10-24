In campo
24 ottobre 2026 alle 10:59
Serie A, anticipo casalingo per l'Amatori Rugby AlgheroIl XV di coach Anversa riceve la visita del Cavalieri
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Anticipo di campionato per l'Amatori Alghero, che oggi, alle 15, ospita a Maria Pia il Cavalieri nel match valido per la seconda giornata del girone 1 del campionato nazionale di Serie A di rugby.
All'esordio, il XV di coach Marco Anversa ha perso 40-7 a Livorno, mentre il Cavalieri è stato sconfitto 27-21 in casa dal Cus Torino.
Dirigerà l'incontro il signor Edoardo Pelliccioni di Roma.
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