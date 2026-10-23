Il fine settimana è alle porte e ben sei squadre del Monastir 1983 si preparano a tornare in campo. Le danze si apriranno domani 24 ottobre con la Serie D. Al comunale di Monastir, la squadra allenata da Marcello Angheleddu darà battaglia al Trastevere Calcio. Pinna e soci sono pronti a riscattarsi dopo la sconfitta per 3-2 subita nell'ultimo turno in casa della Certosa Vigor Campagnano. L’impegno dovrà essere massimo, sia per conquistare i tre punti, sia per non deludere il proprio pubblico. Calcio d’inizio fissato per le ore 15. Arbitra l’incontro Thomas Manzini della sezione di Verona, coadiuvato dagli assistenti Fady Hosni della sezione di Torino e Giampiero De Simmeo della sezione di Matera. In contemporanea alla Serie D, sempre sabato ore 15, alla Palestra Pallone di via Michelangelo (Monastir), calcherà il parquet la prima squadra maschile di futsal. A far visita agli uomini di mister Damiano Poddesu è la Futsal Academy. Nurchi e compagni sono ancora a caccia dei primi tre punti della stagione e la quarta giornata può essere la volta buona per iniziare a scalare la classifica. Arbitrano la sfida Silvio Settimi della sezione di Viterbo e Alessio Audoly della sezione di Aprilia; al cronometro Giovanni Sanna della sezione di Ozieri. Domenica 25 ottobre, si comincia con i Giovanissimi Regionali Under 15. Alle ore 10, al Circillai di Bari Sardo, l’Under 15 affronterà i coetanei della COS Sarrabus Ogliastra. Alle ore 11, invece, a Palmas Arborea, gli Allievi Regionali Under 17 scenderanno sul manto verde della Simba, per la quinta giornata di campionato. Nel pomeriggio domenicale, alle ore 16, l’Under 19 maschile di futsal andrà a trovare i pari età del Villaspeciosa. I ragazzi di mister Rubens Cadoni vogliono dar seguito a quanto fatto il weekend scorso nell’esordio stagionale, ma sanno che non sarà facile. Concentrazione massima e attenzione alle stelle sono le regole base. Arbitra l’incontro Denise Colella della sezione di Frosinone; al cronometro Gabriele Milia della sezione di Cagliari. A chiudere la settimana sportiva sarà, come sempre, l’Under 18 regionale, ancora a caccia del primo bottino pieno, che giocherà in casa dell’Azzurra Monserrato lunedì 26 ottobre alle 19,30.

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