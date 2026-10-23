Dopo il turno di riposo, il Cus Cagliari torna in campo per cercare la prima vittoria stagionale. Sabato alle 16.15, al PalaCus di Sa Duchessa, le universitarie affronteranno l'Ecodem Alpo nella quarta giornata del Girone A di Serie A2 Femminile. Un impegno senz'altro complicato per la formazione di coach Federico Xaxa, ancora ferma a zero punti.

Le venete sono tra le principali candidate alla promozione. Nella passata stagione hanno raggiunto la finale playoff, persa in Gara 3 contro Faenza. Il gruppo allenato da Nicola Soave ha conservato gran parte dell'organico, a partire da Serena Soglia, Francesca Parmesani e Antonia Peresson. In estate si è aggiunta al gruppo anche Sofia Marangoni, già protagonista con 11,3 punti di media.

In casa Cus, la pausa è servita soprattutto per cercare di recuperare alcune delle giocatrici assenti nelle prime giornate. Lo staff tecnico spera di ritrovare Meriem Nasraoui e Giorgia Bovenzi, oltre a poter finalmente schierare la nuova pivot bulgara Preslava Koleva. La loro disponibilità sarà valutata alla vigilia.

Le due squadre si conoscono già per essersi affrontate nello scorso campionato. Proprio a Sa Duchessa, il Cus aveva messo in difficoltà Alpo, mantenendo la gara in equilibrio fino alle battute conclusive. Per le rossoblù sarà dunque l'occasione di verificare i progressi compiuti durante la sosta e provare finalmente a muovere la classifica.

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