Cagliari e il Palatennistavolo diventano, per un weekend, capitali del tennistavolo paralimpico.

Domani e domenica sono in programma i primi concentramenti dei campionati di serie A1 classi 1-5 (in carrozzina) e 6-10 (in piedi).

La “due giorni” comincia domani alle 14 con il girone A della serie A2 in carrozzina, gruppo composto da otto formazioni sarde.

Domenica dalle 9,30 saranno in campo in big della serie A1. Tre squadre sarde su otto nella categoria 1-5, Marcozzi, Quattro Mori e Sinnai. Nalla Marcozzi è tesserato il serbo Mitar Palikuca, bronzo alle Paralimpiadi di Rio 2016 e Parigi 2024. L’attesa è per due fuoriclasse italiane, Giada Rossi e Carlotta Ragazzini. Rossi ha vinto l’oro nel singolare alle Paralimpiadi di Parigi 2024, e vanta due titoli mondiali. Ragazzini è vicecampionessa d’Europa e bronzo a Parigi. Insieme nel doppio sono giunte seconde ai recenti Ittf World Para Élite Yvelines, in Francia. Cagliari sarà per loro una tappa di avvicinamento ai mondiali, dal 13 novembre a Pattaya, in Thailandia.

Quattro squadre sarde nella categoria 6-10, Santa Tecla Nulvi, Muraverese, Quattro Mori e Decimomannu, opposte a Molfetta, Valverde, Sud Tirol e Saronno.

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