la gara
10 agosto 2026 alle 20:56
Tennis, Lorenzo Carboni si qualifica a TodiIl 20enne algherese strappa il pass per il tabellone principale dell'Atp Challenger 75
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Lorenzo Carboni supera le qualificazioni dell'Atp Challenger 75 di Todi (montepremi 97.640 dollari).
Sul rosso umbro, il 20enne tennista algherese, numero 8 del tabellone cadetto e 481 della classifica mondiale, ha regolato con un doppio 6-1 il tedesco Maximilian Homberg (819 Atp).
Carboni esordirà nel main draw degli Internazionali di Tennis Città di Todi-Sidernestor Tennis Cup contro il polacco Daniel Michalski (338 Atp).
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