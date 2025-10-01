Tennis, le prime sette teste di serie ai quarti dei Campionati ItalianiSi assegneranno sabato, sui campi del Tc Cagliari, gli scudetti di Seconda categoria maschile. Out Nicola Porcu, ultimo sardo in gara
Il tabellone del singolare maschile dei Campionati Italiani di Seconda categoria di tennis si allinea ai quarti di finale.
Sui campi in terra battuta del Tc Cagliari, si misurano i migliori “Seconda” d'Italia.
Tra gli otto in lizza ci sono le prime sette teste di serie.
Il numero 1 del seeding Alessandro Ingarao ha regolato 6-1, 6-2 Flavio Bocci (16) e domani affronterà Daniele Minighini, che ha eliminato 6-4, 6-2 Gilberto Ravasio (9); sfida tra la testa di serie numero 4 Antonio Caruso (doppio 6-1 su Emanuele Mazzeschi, numero 13) e la 5 Matteo Dal Zotto (6-4, 6-4 su Davide Pontoglio, scudettato nel 2016 e qui numero 12 del seeding); il numero 3 Riccardo Mascarini ha eliminato l'ultimo tennista sardo in gara, Nicola Porcu (14), battuto 6-4, 6-2: per il lombardo domani ci sarà Noah Perfetti (6), che ha regolato 6-3, 6-1 Davide Profili; il secondo favorito del torneo, Roberto Miceli (6-2, 6-1 su Leonardo Angeloni, 15) sfiderà il numero 7 Nicolas Bianchi (doppio 6-1 su Alessandro Scialla, 10).