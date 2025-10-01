Il tabellone del singolare maschile dei Campionati Italiani di Seconda categoria di tennis si allinea ai quarti di finale.

Sui campi in terra battuta del Tc Cagliari, si misurano i migliori “Seconda” d'Italia.

Tra gli otto in lizza ci sono le prime sette teste di serie.

Il numero 1 del seeding Alessandro Ingarao ha regolato 6-1, 6-2 Flavio Bocci (16) e domani affronterà Daniele Minighini, che ha eliminato 6-4, 6-2 Gilberto Ravasio (9); sfida tra la testa di serie numero 4 Antonio Caruso (doppio 6-1 su Emanuele Mazzeschi, numero 13) e la 5 Matteo Dal Zotto (6-4, 6-4 su Davide Pontoglio, scudettato nel 2016 e qui numero 12 del seeding); il numero 3 Riccardo Mascarini ha eliminato l'ultimo tennista sardo in gara, Nicola Porcu (14), battuto 6-4, 6-2: per il lombardo domani ci sarà Noah Perfetti (6), che ha regolato 6-3, 6-1 Davide Profili; il secondo favorito del torneo, Roberto Miceli (6-2, 6-1 su Leonardo Angeloni, 15) sfiderà il numero 7 Nicolas Bianchi (doppio 6-1 su Alessandro Scialla, 10).

