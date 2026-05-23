Si giocano domani, dalle 9, i match validi per il campionato nazionale di Serie B di tennis a squadre maschile e femminile.



Serie B1 maschile.

Girone 3: Momy Sport Village-Tc Cagliari.

Classifica: Tc Cagliari* e Ct Persiceto 9; Ct Pontedera* 6; Ct Brindisi 4; Momy Sport Village 3; Ct Parabiago* 2; Quanta Club* 1. (* una partita in meno).



Girone 6: Tc Porto Torres-Tc Bolzano.

Classifica: Tc Bolzano 10; Circolo Canottieri Roma 9; Stc Bisceglie 5; Tennis Modena* 4; Tc Porto Torres, Tennis Chieti* e Country Club Voghera 2. (* una partita in meno).



Serie B1 femminile.

Girone 1: Tc Cagliari A riposa.

Classifica: Tc Cagliari A 12; Tc Rungg e Tc Triestino* 6; Tc Lumezzane* 4; Sc Montecatini* 3; Società Canottieri Casale 2; Tc President* 1. (* una partita in meno).



Girone 2: Torres Tennis-At Verona.

Classifica: Tc Milano*, Torres Tennis* e Ct Vela Messina 7; Ct Firenze* 5; Tennis Beinasco 4; Tc Baratoff* 2; At Verona 0. (* una partita in meno).



Girone 3: Tc Cagliari B-Tennis Macerata (sui campi della Forte Village Sports Academy).

Classifica: Tc Pistoia* e Santa Margherita Ligure* 9; Ct Lucca e Salento Tennis Academy-Arnesano 5; Nuova Casale* 4; Tennis Macerata* 1; Tc Cagliari B 0. (* una partita in meno).



Serie B2 maschile, Girone 7:

Poggio Forte Village-Tc Parioli.

Quattro Mori Tennis Team-Tc Cagliari.

Tc Moneta-Ct Firenze (sui campi del Tc Arzachena).

Classifica: Tennis Team Vianello 10; Tc Cagliari* 7; Tc Moneta* e Poggio Forte Village* 5; Ct Firenze e Quattro Mori Tennis Team 3; Tc Parioli* 0. (* una partita in meno).



Serie B2 femminile, Girone 4:

Eur Sc-Ct Decimomannu

Tc Cagliari-Ct Bari (ore 10)

Classifica: Tc Cagliari* 9; Forum Sc 8; Eur Sc 6; Ct Bari* 5; Ct Decimomannu* 3; Tc Battipaglia* 1; Viola Tennis & Sports 0. (* una partita in meno).

