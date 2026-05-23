Riparte da un punto fermo in panchina la stagione 2026/2027 del C.R. Arborea, compagine neopromossa in Prima Categoria. A tre settimane dalla vittoria nello spareggio promozione del girone D di Seconda contro la Busachese, infatti, la società ha comunicato la conferma dell’allenatore, Alessandro Deplano, come guida tecnica della prima squadra. “Dopo lo storico campionato vinto in Seconda Categoria e la promozione in Prima Categoria – si legge nella nota del C.R. Arborea - la società ha scelto di proseguire il percorso iniziato insieme. Un ringraziamento a Mister Deplano e a tutto lo staff per il lavoro, la passione e i risultati portati ad Arborea”.

Deplano sarà dunque il punto fermo da dove cominciare ad iniziare a lavorare sulla composizione della squadra in vista della prossima stagione sportiva.

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