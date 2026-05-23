Si chiude il 4° campionato Legacalcioa8 Sardegna, competizione che da ottobre a maggio ha coinvolto oltre cinquanta squadre provenienti dalle province di Cagliari e Iglesias. Nella serata di venerdì 22 maggio sono andate in scena le finali di Champions Cup, Silver Cup e Fase Finale Calcio a 5.

A prendersi i riflettori è stata soprattutto Quartu United, protagonista di un percorso da incorniciare culminato con la conquista della Champions Cup. Dopo aver eliminato in semifinale ai calci di rigore la corazzata CraRegione Sardegna — formazione impreziosita dalla presenza di diversi ex professionisti come Marco Sau, Andrea Cossu e Matteo Mancosu — i quartesi hanno completato l’opera superando per 3-0 un’altra storica protagonista del torneo, FC Incendiati.

Una finale senza discussioni per Quartu United, trascinata dalle reti di Carlos Mboup, Raffaele Carta e Matteo Sitzia, che regalano ai quartesi un successo memorabile. Negli altri verdetti della serata, il Porcogallo FC firma il “doblete” imponendosi 3-2 sul Cral CTM nella Silver Cup, mentre nella Fase Finale di Calcio a 5 la New Team domina Autocarrozzeria Johnny Caredda con un netto 6-1.

Nel corso delle settimane precedenti si erano invece conclusi i campionati di categoria con le vittorie di CraRegione Sardegna (Serie A), FC Balentia (Serie B), Porcogallo FC (Serie C), Quattroemme Costruzioni (Over35), Rocks (Lega Sulcis) e Bayer Levercuse (Cagliari League Calcio a 5). Luppoli e Quattroemme hanno inoltre conquistato rispettivamente Coppa di Lega e Coppa Italia Over35.

Nonostante l’eliminazione in semifinale di Champions Cup, CraRegione Sardegna, insieme al Quartu United, rappresenteranno il movimento sardo alle finali nazionali in programma dal 19 al 21 giugno a Roma.

Si chiude così un’altra intensa stagione sui campi del Seminario. L’organizzatore e referente regionale Giacomo Pilleri ha espresso soddisfazione per l’affluenza e per la crescita di un campionato sempre più competitivo e orientato alla dimensione sociale: «È stata una stagione straordinaria, probabilmente una delle più belle e competitive da quando la LegaCalcioa8 è arrivata in Sardegna. I vincitori hanno meritato il successo perché hanno saputo unire qualità, esperienza e spirito di gruppo nei momenti decisivi della stagione. Un plauso va perà anche a tutte le altre società, ai dirigenti, agli allenatori e ai giocatori che ogni settimana contribuiscono a rendere questo movimento vivo e appassionante. La vera vittoria è vedere sempre più persone avvicinarsi alla Legacalcioa8 e condividere la nostra passione per il calcio. Per continuare a crescere dobbiamo lavorare su più più fronti».

Pilleri sottolinea anche l’importanza di Iglesias nella crescita di tutto il campionato: «Sicuramente Iglesias ha avuto un ruolo importante nella crescita del movimento in Sardegna. Lo dimostrano il seguito del pubblico e la qualità degli eventi che siamo riusciti a realizzare sul territorio. La nostra ambizione è di fare della Sardegna una delle realtà più importanti della Legacalcioa8 italiana, mantenendo sempre al centro i valori dello sport, dell’aggregazione e del divertimento. Siamo cresciuti tanto, ma credo che il meglio debba ancora venire».

Spazio ora alla 5ª Legacalcio a 8 Summer Edition, il campionato estivo che prenderà il via da lunedì 25 maggio.

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