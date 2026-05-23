Nel recupero della prima giornata del girone 7 del campionato nazionale di Serie B2 di tennis a squadre maschile, il Quattro Mori Tennis Team batte 4-2 i romani del Tc Parioli e centra la sua prima storica vittoria.



I risultati.

Edoardo Pilia b. Enrico Pepe 6-0, 6-1

Jacopo Aragona (P) b. Alessandro Melis 6-3, 6-0

Niccolò Dessì b. Andrea Piergentili 6-7(6), 6-0, 6-2

Alberto Sanna b. Rainer Teo Masera 6-4, 7-5

Sanna/Pilia b. Pepe/Aragona 6-2, 6-2

Piergentili/Masera (P) b. Melis/Secci 7-6(4), 6-1



Classifica: Tennis Team Vianello 10; Tc Cagliari* 7; Tc Moneta* e Poggio Forte Village* 5; Ct Firenze e Quattro Mori Tennis Team 3; Tc Parioli* 0. (* una partita in meno).

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