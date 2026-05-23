Servirà una vittoria con due gol di scarto al Santa Giusta per ottenere la salvezza nel girone B di Prima Categoria. La compagine allenata da Gianni Lutzu, 14esima e penultima in classifica al termine del campionato, parte infatti dalla sconfitta per 0-1 nella gara di andata contro la Libertas Barumini, 13sima alla fine della stagione regolare.

A decidere la sfida il gol di Roberto Ghiani, al 57’, su colpo di testa negli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Corona. Ai padroni di casa non sono bastate le iniziative di Cabras nel finale di gara per agguantare il pareggio.

Frau e compagni ora, per salvarsi, saranno chiamati a vincere con 2 gol di scarto nel ritorno in programma domani a Barumini, con inizio alle 16. In caso di sconfitta, pareggio o vittoria con il minimo scarto sarà la Libertas Barumini ad ottenere la permanenza nella categoria.

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