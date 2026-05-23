Fermi i campionati della serie A Élite, che lasciano spazio alle coppe europee, occhi puntati sulla serie A1 dove sono attesi gli ultimi verdetti.

La Ferrini, nella penultima giornata del torneo femminile, ha a disposizione il primo match point per l’immediato ritorno nella massima serie. Domani al “Maxia” (ore 15) ospita l’HC Riva, ultima in classifica della poule promozione. Una vittoria darebbe il via ai festeggiamenti con un turno di anticipo, diversamente occorrerebbe attendere il risultato del Cus Pisa, terzo in classifica a quattro punti dalla squadra di Vaccargiu.

Ultima giornata nella A1 maschile, già promosse Bondeno, nel girone A, e HT Bologna nel girone B. C’è ancora un posto libero per il salto nella Élite, sarà deciso nello spareggio tra le seconde. Una è certamente l’HT Sardegna, l’altra si deciderà nello scontro diretto tra Superba Genova e Bonomi.

Al Comunale di Uras (ore 15) sfida tra HT Sardegna e Bondeno per un risultato di prestigio. Chiude in trasferta il Cus Cagliari, a Casale di Scodosia affronta la San Giorgio ancora in lotta per evitare la retrocessione. Ultima trasferta anche per la Juvenilia Uras, in salvo dopo tre vittorie di fila, in visita all’HT Bologna.

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