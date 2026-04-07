Anche quattro italiani agli ottavi di finale del singolare maschile del secondo dei sei Itf Combined rientranti nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzati da Forte Village Sports Academy col supporto dell’Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.

Sui campi in terra di Santa Margherita di Pula, Samuele Pieri ha eliminato con un doppio 6-4 Tommaso Compagnucci, testa di serie numero sei. Nella sfida tra qualificati, invece, Lorenzo Carboni era avanti 7-6(2), 3-1 quando ha incassato il ritiro di Edoardo Cherie Ligniere. Lorenzo Angelini, wild card, ha superato 2-6, 6-2, 6-4 il qualificato Silvio Mencaglia, mentre il qualificato Pietro Marino ha sconfitto 6-4, 7-6(5) il bulgaro Yanaki Milev.

Out il qualificato Pietro Romeo Scomparin, battuto 6-1, 6-2 dal francese Felix Balshaw, e Daniele Rapagnetta (wild card), fermato 6-3, 6-2 dal qualificato belga Martin Van Der Meerschen.

Femminile. Nelle qualificazioni femminili, ha conquistato un posto nel tabellone principale Beatrice Ricci, che ha battuto 7-6(4), 6-3 la spagnola Georgina Garcia-Perez. Eliminate invece nel turno decisivo Marta Lombardini (6-4, 6-0 dalla tedesca Valentina Steiner), Enola Chiesa (3-6, 6-2, 10-7 dalla romena Maria Toma) ed Eleonora Alvisi (6-1, 6-4 dalla romena Briana Szabo).

Intanto, nei primi incontri nel main draw, successo della testa di serie numero 2, Jennifer Ruggeri, che ha sconfitto 6-1, 6-2 la polacca Anna Hertel, della 3, di Dalila Spiteri (6-3, 5-7, 6-4 alla wild card Francesca Gandolfi in 3h03') e di Deborah Chiesa (7-6, 4-6, 6-3 su Sapfo Sakellaridi in 3h40'). Noemi Basiletti, invece, ha superato il turno anzitempo in seguito al ritiro dell’ucraina Anastasiia Sobolieva dopo appena due giochi, mentre la wild card Martina Trevisan si è imposta 6-2, 6-4 su Jessica Bertoldo.

Sconfitte la numero 7 del seeding, Giorgia Pedone, fermata sul 6-4, 6-3 dalla tedesca Joelle Lilly Sophie Steur, e Matilde Paoletti, al termine del match (0-6, 6-4, 7-6) contro ceca Julie Pastikova.

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