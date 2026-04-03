L’italiano Giuseppe La Vela è in semifinale nel singolare maschile del primo dei sei Itf Combined in programma a Santa Margherita di Pula rientranti nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzati da Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

Il tennista testa di serie numero 6, ha passato il turno dopo il ritiro di Niccolò Catini, che era sotto 6-0, 5-1, e oggi La Vela sfida il numero 1 del tabellone, l’olandese Max Houkes.

Sconfitte per Gabriele Maria Noce (6-3, 7-6 dal numero 8 del torneo, il romeno Nicholas David Ionel) e la testa di serie numero 7 per Giovanni Oradini, testa di serie numero 7 che è stata battuta 6-2, 2-6, 6-1 dal sudafricano Philip Hennings, numero 2 del seeding.

Femminile. Due le azzurre ai quarti di finale femminile, Giorgia Pedone e Martina Trevisan. Pedone, settima testa di serie, ha sconfitto 6-3, 7-5 la wild card Francesca Gandolfi e domani oggi si misurerà con l’ucraina Anastasiia Sobolieva (numero 4), che ha battuto 7-6(3), 7-6 la qualificata Enola Chiesa.

La wild card Trevisan ha invece regolato 6-2, 6-1 l’ucraina Yelyzaveta Kotliar e ora sfiderà la qualificata bulgara Rositsa Dencheva.

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