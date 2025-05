Il russo Ivan Gakhov ha vinto il torneo singolare maschile del sesto e ultimo Itf Combined del ciclo primaverile in corso sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula. Testa di serie numero due, Gakhov ha liquidato 6-1, 6-2 in finale il francese Florent Bax, numero 6 del seeding.

Nel singolare femminile, italiane out nelle semifinali. Dalila Spiteri ha sfiorato il colpaccio, ma alla fine ha ceduto 5-7, 7-6(8), 6-2 alla russa Ekaterina Makarova, che domani affronterà l’ucraina Oleksandra Oliynykova, testa di serie numero 2 che ha battuto 6-2, 6-3 la numero 4 del seeding Tatiana Pieri.

Spiteri si è riscattata in doppio, dove ha vinto il titolo in coppia con Deborah Chiesa dopo il forfait delle finaliste, Sofia Rocchetti e Ariana Geerlings, con la spagnola che ha lamentato problemi agli addominali.

Si è chiuso anche il torneo di doppio maschile, vinto dall’italo-argentino Lautaro Agustin Falabella e dall’ucraino Oleksandr Ovcharenko 6-0, 7-6(4) a spese dell’argentino Guido Andreozzi e del russo Daniil Golubev.

I tornei Itf Combined di Santa Margherita di Pula rientrano nella manifestazione Forte Village Tennis Project e sono organizzati da Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

