Dieci italiani al secondo turno del tabellone maschile del primo dei sei Itf Combined di Santa Margherita di Pula, rientranti nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzati da Forte Village Sports Academy col supporto dell’Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.

Sui campi in terra battuta di Santa Margherita, il qualificato Marco Furlanetto ha superato 6-3, 5-7, 6-3 la testa di serie numero 4, il russo Kirill Kivattsev, e sfiderà Niccolò Catini, che ha invece approfittato del ritiro di Ivan Nedelko, sopraggiunto dopo che il russo si era aggiudicato per 10-8 il tiebreak del primo set. Sarà una sfida tutta italiana anche quella tra il qualificato Gian Marco Ortenzi (6-2, 6-2 alla wild card statunitense Garbeilius Guzauskas) e il numero 6 del seeding Giuseppe La Vela (6-1, 6-2 su Jacopo Bilardo). Silvio Mencaglia, dopo aver sconfitto 7-5, 6-1 la wild card Leonardo Borrelli, si misurerà col romeno Nicholas Davis Ionel, testa di serie numero 8 che ha liquidato col punteggio di 6-2, 6-3 Lorenzo Angelini.

Derby tricolore anche tra Gabriele Maria Noce (doppio 6-0 alla wild card Paolo Schiavone) e il qualificato Alberto Bronzetti (6-2, 6-4 sul russo Andrey Chepelev, numero 3 del tabellone) e tra la testa di serie numero 7, Giovanni Oradini (6-4, 4-6, 6-3 sul qualificato Noah Perfetti), e Pietro Marino (6-3, 6-1 sul qualificato polacco Kacper Knitter). Daniele Rapagnetta (6-2, 6-3 sul qualificato francese Mickael Kaouk), invece, giocherà contro la testa di serie numero 2, il sudafricano Philip Henning.

Out Giannicola Misasi (6-0, 6-4 dal turco Ergi Kirkin, testa di serie numero 5), il qualificato Francesco Ferrari (doppio tiebreak perso, 7-4, 7-1, contro il tedesco Niels McDonald) e la wild card Niccolò Ciavarella (6-0, 6-3 dall'olandese Max Houkes, testa di serie numero 1).

Femminile. Subito out dal tabellone principale femminile l’azzurra Tyra Caterina Grant, testa di serie numero 2 che è stata battuta 6-3, 6-2 dalla ceca Alena Kovackova. Intanto Enola Chiesa è arrivata nel main draw grazie al 6-1, 6-0 rifilato alla polacca Anna Hertel e ora affronterà nel primo la britannica Naiktha Bains. La la wild card Lucrezia Musetti ha invece salutato il tabellone principale dopo aver ceduto 6-1, 7-5 al cospetto della greca Sapfo Sakellaridi.

Domani in campo anche la testa di serie numero 3 Jennifer Ruggeri, che si misurerà con la qualificata bulgara Rositsa Dencheva e la numero 7 Giorgia Pedone, che sfiderà l’elvetica Katerina Tsygourova. In programma anche i match tra la wild card Francesca Gandolfi e la qualificata ceca Julie Pastikova e quello tra Martina Trevisan e la qualificata spagnola Lucia Cortez Llorca.

© Riproduzione riservata