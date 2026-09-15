Esordio nel main draw con sconfitta per Lorenzo Carboni e Marco Dessì, gli unici due tennisti sardi nel tabellone principale del singolare maschile del primo dei cinque Itf maschili in corso sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula.

Carboni, algherese accreditato della quinta testa di serie, è stato battuto 3-6, 6-2, 6-1 al debutto dal qualificato Matteo Sciahbasi. Dessì, quartese tesserato per il Ct Ceglie Messapica, aveva invece conquistato un posto nel tabellone principale passando per le qualificazioni ma è stato poi sconfitto 6-2, 6-3 da Lorenzo Comino. Sciahbasi e Comino si affronteranno ora negli ottavi di finale.

Nel singolare femminile, a rappresentare la Sardegna sarà Barbara Dessolis, entrata nel tabellone principale come lucky loser dopo essere stata superata 6-2, 0-6, 10-7 da Chiara Fornasieri. La tesserata del Tc Cagliari è stata ripescata e sorteggiata contro la testa di serie numero 7 Viola Turini. Eliminata nel turno decisivo delle qualificazioni, invece, Marcella Dessolis del Tc Cagliari, fermata 6-2, 6-1 da Eleonora Alvisi.

La seconda sessione (la prima è stata la scorsa primavera) dei cinque tornei Itf Combined rientranti nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzati da Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna è iniziata domenica scorsa e terminerà il 25 ottobre.

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