Si è conclusa a Porto Cervo la 36esima Maxi Yacht Rolex Cup, organizzata dallo Yacht Club Costa Smeralda in collaborazione con l’International Maxi Association e con il supporto di Rolex. Una settimana di regate che ha proposto condizioni molto diverse, dal vento leggero delle prime giornate al Maestrale intenso, con raffiche oltre i 28 nodi, mettendo alla prova barche ed equipaggi su percorsi costieri nell’Arcipelago di La Maddalena e, per le classi Maxi 1 e Maxi Grand Prix, anche nelle prove a bastone al largo di Porto Cervo.

Nella giornata conclusiva, un vento da nordest di circa 10 nodi in progressiva rotazione verso est andato a calare sul finale, ha consentito di svolgere come da programma l’ultima regata costiera. Dopo la partenza davanti a Porto Cervo, la flotta è risalita di bolina verso l’isola dei Monaci, quindi è scesa al lasco verso l’isola di Soffi transitando attraverso il passo delle Bisce, per risalire infine verso l’arrivo, per un totale di circa 24 miglia. Per le sole classi Maxi 4 e Maxi 5 il Comitato di Regata ha posizionato una boa al vento in luogo del passaggio all’isola dei Monaci, riducendo leggermente il percorso.

La costiera finale ha visto imporsi Leopard 3 tra i Maxi 1, Northstar III nei Maxi Grand Prix, Artemis Bleu nei Maxi 3, Wallyno nei Maxi 4, H2O nei Maxi 5 e Allegra tra i Multihull.

Nel Rolex IMA Maxi 1 World Championship il titolo va al Farr 100 Leopard 3 di Joost Schuijff, con il neozelandese Chris Nicholson alla tattica. Dopo il terzo posto nella regata d’apertura, Leopard 3 ha costruito una serie di grande consistenza, vincendo cinque delle sette prove disputate, comprese le ultime quattro consecutive. L’ultima vittoria davanti a Capricorno e My Song ha portato il totale a 13 punti, con un margine netto sul WallyCento V del socio YCCS Karel Komarek, secondo con 20 punti, e su Galateia di David Leuschen e Chris Flowers, campione uscente, terzo a quota 22. Per Leopard 3 si tratta del secondo successo nel Rolex IMA Maxi 1 World Championship dopo quello conquistato nella prima edizione del Mondiale disputata a Porto Cervo nel 2024.

Il Rolex IMA Maxi Grand Prix World Championship era invece già stato conquistato alla quarta giornata, con una prova di anticipo, da Northstar III del socio YCCS Peter Dubens, con il due volte medagliato olimpico Nick Rogers alla tattica. Al debutto nella Maxi Yacht Rolex Cup, Northstar III ha aperto il Mondiale di classe Grand Prix con quattro vittorie consecutive e nell’ultima prova ha completato la settimana tornando al successo nella regata costiera conclusiva. Northstar III chiude così con 14 punti, davanti a Balthasar di Filip Balcaen, secondo con 25. Jolt di Peter Harrison e Proteus terminano entrambi a 28 punti, ma il terzo posto va a Jolt grazie ai due primi posti conquistati nelle giornate precedenti.

Nella classe Maxi 3 si impone Artemis Bleu di James Neville, con il neozelandese Dean Barker alla tattica. Il Botin 65 britannico ha chiuso in crescendo, con tre vittorie consecutive nelle ultime tre prove. Anche oggi il confronto con Manticore di Silvia De' Longhi e Franz Wilhelm Baruffaldi Preis è stato particolarmente serrato: appena 17 secondi in tempo compensato hanno separato le due barche all’arrivo. Artemis Bleu conclude la serie con 9 punti, davanti a Manticore con 13 e al Wally 94 Astra I con 17.

Finale molto combattuto anche nei Maxi 4. La vittoria di giornata è andata a Wallyno di Benoît de Froidmont, ma il successo nella classifica generale è di Yoru, il Vismara 62 di Luigi Sala. Due secondi posti nelle prime due giornate e due vittorie consecutive con il Maestrale hanno permesso a Yoru di chiudere con 11 punti, uno soltanto in meno di Fra Diavolo di Vincenzo Addessi, vincitore nelle prime due giornate. Terzo Why Not di Lasse Petterson con 15 punti.

Tra i Maxi 5, H2O del socio YCCS Riccardo De Michele, con Lorenzo Bodini alla tattica, ha confermato ancora una volta la propria competitività alla Maxi Yacht Rolex Cup. Il Vallicelli 78 ha vinto quattro delle cinque regate disputate, compresa quella conclusiva, terminando con 6 punti. Secondo posto con 12 punti per Lunz am Meer, lo Swan 651 del socio YCCS Riccardo Genghini, seguito dallo Swan 65 Shirlaf di Giuseppe Puttini con 13,2.

Nella classe Multihull il successo si è deciso nel duello tra due soci YCCS, Adrian Keller con Allegra e Lord Irvine Laidlaw con Highland Fling XVIII. Allegra ha vinto la prova di oggi davanti a Sophia e Highland Fling XVIII, raggiungendolo così a pari punti in classifica. La vittoria finale va però a Highland Fling XVIII, che prevale grazie ai tre primi posti conquistati nel corso della settimana. Terzo il trimarano Sophia di Marcos Sirota.

La cerimonia di premiazione in Piazza Azzurra, molto partecipata, ha concluso l’edizione numero 36 di una delle competizioni veliche più prestigiose al mondo. “La 36esima Maxi Yacht Rolex Cup ci ha regalato una settimana completa, con condizioni molto diverse che hanno messo alla prova barche ed equipaggi e hanno valorizzato ancora una volta le caratteristiche uniche del nostro campo di regata – ha dichiarato il Commodoro dello Yacht Club Costa Smeralda Andrea Recordati – I due Campionati Mondiali e il livello espresso in tutte le classi confermano la qualità sportiva di questa manifestazione. Mi congratulo con i vincitori e ringrazio tutti gli armatori ed equipaggi dei maxi yacht, sempre numerosi a questa regata, il nostro partner istituzionale Rolex, l’International Maxi Association, il Comitato di Regata e tutto il team dello Yacht Club Costa Smeralda. La Maxi Yacht Rolex Cup è profondamente legata alla storia del nostro Club e, allo stesso tempo, continua a rinnovarsi grazie all’evoluzione delle barche e della tecnologia”.

Prima della consegna dei premi speciali e di quelli per i primi tre classificati di ogni classe Giorgio Benussi, Segretario generale e Direttore sportivo YCCS, ha ricordato il fotografo Carlo Borlenghi, recentemente scomparso. Le sue fotografie hanno contribuito all’affermazione sul palcoscenico internazionale delle regate dello YCCS.

Conclusa la Maxi Yacht Rolex Cup, lo YCCS si prepara ad accogliere la 23esima Rolex Swan Cup, in programma dal 13 settembre fino a sabato 19. La prima regata prenderà il via mercoledì 16 settembre. L’edizione 2026 avrà un significato particolare perché coincide con il 60° anniversario della fondazione di Nautor Swan e riunirà una flotta record di quasi 170 yacht del cantiere finlandese.

L.P.

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