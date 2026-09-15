Nella splendida cornice del Plava Laguna Tennis Center di Parenzo, in Croazia, dal 6 all’11 settembre si sono disputati i 48° Campionati Mondiali di Tennis per Giornalisti, manifestazione che ha visto protagonisti tennisti e tenniste provenienti da sei nazioni.

L’Italia, capitanata da Roberto Scaggiante, si è confermata ancora una volta tra le nazioni di riferimento della competizione, conquistando complessivamente cinque medaglie d’oro e altrettante d’argento, oltre a diversi piazzamenti di prestigio.

Grande soddisfazione anche per la Sardegna, che ha portato a casa due medaglie d’argento e una di bronzo. Protagonista è stato Paolo Carta – giornalista dell’Unione Sarda andato in pensione di recente - secondo classificato nel singolare Over 55 e nuovamente d’argento nel doppio Open, dove ha giocato in coppia con il conterraneo Emiliano Farina. Per Farina è arrivata anche una medaglia di bronzo nel singolare.

Nel singolare Over 55, Carta ha raggiunto la finale al termine di un torneo di alto livello, arrendendosi soltanto in finale all’italiano Alessandro Baschieri, che si è imposto con il punteggio di 6-1, 6-2.

Carta ha poi conquistato un'altra medaglia d'argento nel doppio Open insieme a Emiliano Farina. Nella finale tutta italiana, la coppia sarda è stata superata dai friulani Alberto Berzaghi e Stefano Martorano, vittoriosi per 7-6, 6-3.

Per Farina è arrivato inoltre il bronzo nel singolare, a completare un bilancio particolarmente positivo per il tennis giornalistico sardo.

L’Italia ha dominato la manifestazione grazie anche alle prestazioni di Alberto Berzaghi e Alessandro Baschieri, entrambi capaci di conquistare una prestigiosa doppietta.

Berzaghi, giocatore di Udine, ha trionfato nel Singolare Open perdendo appena tre game nell’intero torneo. In finale ha superato il serbo Alexander Beric con un nettissimo 6-0, 6-0.

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