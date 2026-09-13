Il sardo Marco Dessì si è preso la scena nelle qualificazioni maschili del primo dei cinque Itf Combined che si disputano da oggi al 25 ottobre sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula.

La sessione autunnale (in primavera si era giocata l’altra sessione di Itf Combine del Forte) rientra nella manifestazione Forte Village Tennis Project ed è organizzata da Forte Village Sports Academy, con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

Marco Dessì, portacolori del Ct Ceglie Messapica, ha superato con un agile 6-1, 6-2 Filippo Alfano e domani si giocherà con Alessandro Mondazzi un posto nel tabellone principale.

Tutti sconfitti al primo turno gli altri sei sardi: Niccolò Dessì (Quattro Mori Tennis Team) fermato 6-4, 6-3 da Matteo Sciahbasi; Paolo Emilio Cossu Floris (Ct Zavaglia) ha incassato un doppio 6-0 contro Sebastiano Cocola; Cristian Pilia (Sporting Ct Quartu) superato 6-3, 6-2 da Mattias Pisanu; Matteo Mura (Torres Tennis) ha lottato fino al 6-4, 6-7, 10-4 contro Pietro Ricci; Davide Bocchini (Ct Decimomannu) è stato battuto 6-0, 6-1 da Silvio Mencaglia e Lorenzo Rocco (Tc Cagliari) 6-2, 6-0 da Nicola Rispoli.

Ha già un posto nel tabellone principale Lorenzo Carboni (Tc Alghero), numero 5 del seeding che attende un giocatore proveniente dalle qualificazioni.

Femminile. Inizieranno domani le qualificazioni femminili a cui prenderanno parte le tenniste sarde Barbara Dessolis del Tc Cagliari (contro Alessia Antici), Alessandra Pezzulla del Quattro Mori Tennis Team (contro la tedesca Laura Boehner), Camilla Monni del Ct Decimomannu (contro Eleonora Alvisi), Marcella Dessolis del Tc Cagliari (contro Greta Petrillo del Torres Tennis) e Aurora Deidda, altra portacolori del Ct Decimomannu (contro Beatrice Stagno).

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