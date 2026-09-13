Un gol di Alessio Murgia in avvio di ripresa basta alla Costa Orientale Sarda per sbancare Pontinia e battere 1-0 l'Anzio. Dopo il ko interno della prima giornata con il Monastir, i gialloblù erano chiamati al riscatto: sono arrivati i primi tre punti della stagione, pesanti per la classifica e ancora di più per il morale, alla vigilia di un turno infrasettimanale complicato. Mercoledì, infatti, a Bari Sardo arriva una delle favorite del girone, la Vigor Campagnano, l'ex Viterbese.

Francesco Loi parte dall'atteggiamento dei suoi. «È una partita da squadra quadrata, abbiamo dimostrato maturità, gestendola per 90 minuti, rischiando poco e creando quattro o cinque palle gol importanti, senza subire gol. Sono molto soddisfatto dell'atteggiamento dei ragazzi». Un aspetto, in particolare, il tecnico lo sottolinea: «Oggi c'erano diversi esordienti dal primo minuto, ragazzi che fino allo scorso anno giocavano in categorie inferiori. Morrone giocava in Promozione, Dimitrijevic e Martins in Eccellenza. Aspetti di non poco conto, che servono per la crescita del gruppo».

Poi il valore del risultato. «Il risultato è molto importante anche perché arrivavamo da una sconfitta in casa: ci restituisce un po' di morale e soprattutto ci dà classifica che, anche se siamo alla seconda giornata, è sempre importante».

Mercoledì, però, si alza subito l'asticella. «Giocheremo contro una squadra fortissima, che ha perso in casa con l'Ossese disputando comunque una partita importante. Sappiamo la forza a livello societario e l'importanza della piazza della Viterbese. Giochiamo in casa, cercheremo di far valere il nostro campo: ovviamente sarà una partita dove potremo sbagliare poco e i punti in palio sono già molto pesanti».

Soddisfatto anche il match winner. «Sono molto contento per il gol, ma soprattutto per la prestazione della squadra e per il risultato importante ottenuto in trasferta», dice Murgia. «Mercoledì ci aspetta una gara difficile, ma lavoreremo per farci trovare pronti».

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