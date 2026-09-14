Al via mercoledì a Tanca Regia il Sardegna Jumping Tour Csi 3 stelle: ai nastri di partenza della manifestazione di salto ostacoli organizzata dall’Asvi, in programma fino al 20 settembre, 10 nazioni.

L’evento, che ospita anche il Trofeo per i cavalli sardi e la Vetrina d’Èlite per i puledri, ha richiamato cavalieri dall'Europa e dalle Americhe, oltreché diversi cavalieri italiani di spicco e i migliori binomi sardi grazie anche al Concorso Internazionale Csi 3stelle, clou della settimana, e un montepremi totale di 186.700 euro.

Alcune delle gare che andranno in scena nell’impianto di Abbasanta saranno utili per incamerare punti validi per il ranking mondiale. Tra quelle più attese il Gran Premio a due manche su ostacoli di 155 cm, in programma domenica, che mette in palio 75 mila euro; alle gare del CSI 3 stelle e CSI 1 stella sono iscritti 169 binomi.

Il Sardegna Jumping Tour ospita anche le finali del Trofeo Asvi, dedicate ai soggetti nati e allevati in Sardegna, suddivisi per fasce d’età (4, 5, 6 e 7 anni e oltre) e la “Vetrina d’Èlite” per i puledri di 2 e 3 anni, due manifestazioni che consentono a cavalieri e possibili acquirenti di poter visionare i cavalli sardi.

Tra gli iscritti, 11 tra cavalieri e amazzoni sono originari di 9 nazioni straniere. Da menzionare la canadese Lily Elliot, vincitrice del Canada al North American Youth Championships 2023, l’argentino José Maria Larocca, che ha partecipato alle ultime 5 Olimpiadi, il lettone Kristaps Neretnieks, che ha preso parte alle Olimpiadi del 2020 e del 2024 e a quattro finali della Coppa del Mondo, la diciottenne svizzera Inés Larocca, il britannico Chad Fellows e lo spagnolo Mariano Bastida, vincitore a febbraio dello Spring Met II 2026.

Tra gli italiani spiccano invece Bruno Chimirri e la figlia Elisa, già vincitori del Sardegna Jumping Tour, i tre azzurri Giacomo Bassi, Emilio Bicocchi e il caporal maggiore Lorenzo Correddu, che hanno sfiorato il podio ai Giochi del Mediterraneo di Taranto, l’azzurro Roberto Turchetto ed Emanuele Bianchi, campione europeo junior 2013 e oro ai Mondiali militari 2019.

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